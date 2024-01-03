Осинькин: матч со «Спартаком» в последнем туре прошлого сезона — событие года для меня

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, какой матч считает событием минувшего 2023 года. Он выделил победу в игре со «Спартаком» (1:0) в последнем туре прошлого сезона РПЛ.

«Лично для меня самое запоминающееся спортивное событие в 2023 году — это матч со «Спартаком». Последний тур прошлого сезона. Этот матч был для нас очень значимый и психологически сложный, так что он не может не отложиться в памяти», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Осинькин возглавляет самарский клуб с лета 2020 года. После завершения первой части нынешнего сезона чемпионата России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают шестое место. В следующем матче после возобновления РПЛ подопечные Осинькина сыграют с «Ростовом».