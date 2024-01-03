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Нападающего «ПСЖ» Экитике хотят подписать «Айнтрахт» и «Вольфсбург»

Нападающего «ПСЖ» Экитике хотят подписать «Айнтрахт» и «Вольфсбург»
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Немецкие клубы «Айнтрахт» Франкфурт и «Вольфсбург» рассматривают вариант подписания нападающего французского «ПСЖ» Уго Экитике. Об этом сообщил журналист Фабрис Хоукинс в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Айнтрахт» следит за футболистом с лета 2023 года. Кроме этого, игроком интересовался английский «Вулверхэмптон». Отмечается, что оптимальным вариантом представляется аренда с правом выкупа.

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал за Уго Экитике € 40 млн в последние дни трансферного окна в Европе. Руководством «Пари Сен-Жермен» было принято решение, что 21-летний нападающий останется в клубе.

Уго Экитике в текущем сезоне чемпионата Франции провёл всего один матч. В прошлом сезоне на его счету 32 игры за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции.

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