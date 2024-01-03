Защитник «Крыльев» Горшков оценил результаты команды в прошедшем году

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков оценил результаты команды в 2023 году. По его мнению, прошедший календарный год необходимо разделить на две части — это концовка сезона-2022/2023 и первая часть сезона-2023/2024. Горшков отметил, что сейчас «Крылья Советов» получают удовольствие от футбола. Он поставил команде четвёрку за первую часть текущего сезона.

«Оценка прошедшего года? Год, конечно, нужно разделить. В конце прошлого сезона мы боролись за выживание. В первую очередь по важности стоял результат.

Сейчас кайфуем от футбола. Наслаждаемся игровыми эпизодами и друг другом. В целом, позитивный отрезок. Твёрдая четвёрочка за первую часть текущего сезона», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.