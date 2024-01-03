«Аталанта» — «Сассуоло»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 20:00
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В матче 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Сассуоло». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Начало игры — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Италии . 1/8 финала
03 января 2024, среда. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
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П2
В текущем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» на выезде одержала победу в матче с «Сассуоло» со счётом 2:0. Команды встречались в 1-м туре Серии А 20 августа 2023 года. Забитыми мячами в составе «Аталанты» отметились Шарль Де Кетеларе и Надир Цортеа.
В первом раунде Кубка Италии «Сассуоло» обыграл «Козенцу» со счётом 5:2, а в матче 1/16 финала оказался сильнее «Специи» (0:0, 5:4 по пенальти). «Аталанта», в свою очередь, только начинает кубковый путь.
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