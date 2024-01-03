Тимо Вернер может стать игроком «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер находится в числе потенциальных целей «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Mirror.

Отмечается, что «РБ Лейпциг», скорее всего, позволит Вернеру уйти в аренду, если он перейдёт в клуб, где будет регулярно появляться в стартовом составе. Кроме этого, по информации источника, английскому клубу предложили нападающего мюнхенской «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии 27-летний Тимо Вернер провёл восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов и одна встреча в Кубке Германии. 34-летний Эрик Шупо-Мотинг провёл в нынешнем сезоне Бундеслиги 14 матчей, в которых забил два мяча. На счету нападающего три игры в Лиге чемпионов, а также один матч и один гол в Кубке Германии.