Тренер «Барселоны» Хави: мы не можем позволить себе Холанда или Мбаппе

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, кого из игроков он бы хотел видеть в своей команде — Эрлинга Холанда или Килиана Мбаппе.

«Холанд или Мбаппе? Мы не можем представить, чтобы Холанд или Мбаппе присоединились к «Барселоне» сейчас. К сожалению, мы не можем позволить себе этих игроков.

Я доволен игроками, которые у меня есть. Нам нужно достичь нашего лучшего уровня, так как в этом клубе мы всегда должны быть на высшем уровне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. Лидирует мадридский «Реал» (45). Завтра, 4 января, в матче 19-го тура чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Лас-Пальмасом». Начало игры — в 23:30 мск.