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Хави рассказал о возможных трансферах «Барселоны» зимой

Хави рассказал о возможных трансферах «Барселоны» зимой
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о потенциальных трансферах каталонской команды этой зимой. Испанский специалист не знает, смогут ли сине-гранатовые усилиться в текущее трансферное окно.

«Я не знаю, сможем ли мы подписать хотя бы одного игрока в январе, всё будет зависеть от финансового фэйр-плей. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Лапортой и спортивным директором Деку», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее стало известно о том, что к «Барселоне» присоединился нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке. При этом трансфер бразильца был согласован ещё прошлым летом.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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