Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Сассуоло» в Кубке Италии

Сегодня, 3 января 2024 года, в рамках 1/8 финала Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Сассуоло». Встреча будет проведена на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Начало предстоящей игры запланировано на 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы.

«Аталанта»: Муссо, Хольм, Колашинац, Джимсити, Скальвини, Миранчук, Пашалич, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Де Кетеларе.

«Сассуоло»: Краньо, Руан, Вити, Феррари, Миссори, Байрами, Липани, Кастильехо, Сейде, Вольпато, Мулаттьери.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии «Аталанта» на выезде одержала победу в матче с «Сассуоло» со счётом 2:0. Команды встречались в 1-м туре Серии А 20 августа 2023 года.

В первом раунде Кубка Италии «Сассуоло» обыграл «Козенцу» со счётом 5:2, а в матче 1/16 финала оказался сильнее «Специи» (0:0, 5:4 по пенальти). «Аталанта», в свою очередь, только начинает кубковый путь.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.