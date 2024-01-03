Фанаты заставили «Сантос» отказаться от аренды нападающего «Локомотива» Педриньо — Bolavip

«Сантос» решил не брать в аренду игрока «Локомотива» Педро Габриэла. Об этом сообщает издание Bolavip.

По сведениям источника, болельщики «Сантоса» вынудили руководство команды отказаться от Педриньо. Это связано с тем, что в марте 2023 года бывшая девушка Педро заявила, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Локомотив» отправит игрока Габриэла в бесплатную годичную аренду «Сантос». Но теперь бразильский клуб принял решение подписать вместо Педриньо вингера «Томбенсе» Марселиньо.

Напомним, 24-летний Педро Габриэл имеет действующее трудовое соглашение с московским «Локомотивом» до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Педриньо в € 800 тыс.