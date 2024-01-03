«Реал» — «Мальорка»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

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Сегодня, 3 января, состоится встреча 19-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Матч пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на предстоящий матч.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Гарсия, Вальверде, Модрич, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Мальорка»: Райкович, Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, Лато, Санчес, Кошта, Дардер, Родригес, Ларин.

В данный момент мадридцы находятся на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков за 18 туров. «Мальорка» располагается на 14-й позиции, у команды 18 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.