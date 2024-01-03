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Агент Мусы прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента в «Спартак»

Агент Мусы прокомментировал информацию о возможном трансфере его клиента в «Спартак»
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Милан Мартинович, агент форварда «Бенфики» Петара Мусы, отреагировал на слухи о том, что его клиент может перейти в московский «Спартак».

«Я ничего об этом не знаю», — приводит слова Мартиновича издание «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский «Спартак» заинтересован в трансфере форварда «Бенфики» Петара Мусы. По данным журналиста Бруно Андраде, красно-белые хотели бы заполучить хорвата в зимнее трансферное окно. Потенциальный переход Петара оценивается португальцами в € 10 млн.

Напомним, 25-летний Муса является игроком «Бенфики» с лета 2022 года. Его действующее соглашение с лиссабонской командой рассчитано до июня 2027-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского футболиста в € 8 млн.

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