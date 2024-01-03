Экс-игрок «Шахтёра» Гай: рад, что на Украине простили Ракицкого

Бывший полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Алексей Гай высказался об отношении на его родине к защитнику «Шахтёра» Ярославу Ракицкому, ранее выступавшему за «Зенит». Некоторое время назад сам Гай, как и Ярослав, столкнулись с волной критики из-за своего выступления в российских лигах.

«У каждого разные ситуации в жизни. Я очень рад за Ракицкого, что болельщики его простили и приняли. Но и не хочу сравнивать свою ситуацию с ним», — цитирует Гая «Украинский футбол».

Отметим, с 2016 по 2018 годы Алексе Гай выступал за краснодарскую «Кубань».

Ракицкий защищал цвета «Шахтёра» в период с 2009 по 2019 год. С 2019 по 2022 год Ярослав выступал за «Зенит», после чего перешёл в турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в декабре 2022 года.