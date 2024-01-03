Миранчук отдал голевую передачу за «Аталанту» в матче с «Сассуоло» в Кубке Италии

Сегодня, 3 января 2024 года, в рамках 1/8 финала Кубка Италии встречаются «Аталанта» и «Сассуоло». Встреча проходит на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч начался в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте Алексей Миранчук справа выполнил зрячий мягкий длинный заброс на дальнюю штангу на Марио Пашалича, который от лицевой скинул мяч на линию вратарской, и Шарль Де Кетеларе вторым касанием с разворота отправился мяч в ближний угол.

На 63-й минуте Марио Пашалич прострелил слева в штрафную площадь, где Алексей Миранчук в касание мимо защитника отбросил мяч на ход Шарлю Де Кетеларе, который с подступов к вратарской расстрелял вратаря.

В первом раунде Кубка Италии «Сассуоло» обыграл «Козенцу» со счётом 5:2, а в матче 1/16 финала оказался сильнее «Специи» (0:0, 5:4 по пенальти). «Аталанта», в свою очередь, только начинает кубковый путь.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.