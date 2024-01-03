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Алексей Миранчук забил гол за «Аталанту» в матче с «Сассуоло» в Кубке Италии

Алексей Миранчук забил гол за «Аталанту» в матче с «Сассуоло» в Кубке Италии
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Сегодня, 3 января 2024 года, в рамках 1/8 финала Кубка Италии встречаются «Аталанта» и «Сассуоло». Встреча проходит на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч начался в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте Алексей Миранчук справа выполнил зрячий мягкий длинный заброс на дальнюю штангу на Марио Пашалича, который от лицевой скинул мяч на линию вратарской, и Шарль Де Кетеларе вторым касанием с разворота отправился мяч в ближний угол.

На 63-й минуте Марио Пашалич прострелил слева в штрафную площадь, где Алексей Миранчук в касание мимо защитника отбросил мяч на ход Шарлю Де Кетеларе, который с подступов к вратарской расстрелял вратаря.

На 71-й минуте Де Кетеларе отыграл направо в штрафную на Миранчука, который сместился к центру, убрав на движении игрока соперника, после чего ударом низом вогнал мяч в дальний угол.

Кубок Италии . 1/8 финала
03 января 2024, среда. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
3 : 0
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Де Кетеларе – 24'     2:0 Де Кетеларе – 63'     3:0 Миранчук – 71'    

В первом раунде Кубка Италии «Сассуоло» обыграл «Козенцу» со счётом 5:2, а в матче 1/16 финала оказался сильнее «Специи» (0:0, 5:4 по пенальти). «Аталанта», в свою очередь, только начинает кубковый путь.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Турнирная таблица Кубка Италии сезона-2023/2024
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