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В Испании рассказали, что случилось в раздевалке «Валенсии» после гола Яремчука

В Испании рассказали, что случилось в раздевалке «Валенсии» после гола Яремчука
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Испанский журналист Уго Бальестр рассказал, что случилось в раздевалке «Валенсии» после гола игрока команды Романа Яремчука в матче 19-го тура Примеры с «Вильярреалом» (3:1).

«Яремчуку, которому тяжело давалась интеграция, вчера в раздевалке стоя аплодировали его партнёры по команде. Они были в восторге от того, что он забил свой первый гол в чемпионате», — сообщает Бальестр.

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо», затем поиграл в Европе за «Гент», «Бенфику», «Брюгге» и этим летом был отдан в аренду в «Валенсию».

В нынешнем сезоне украинский форвард сыграл за испанскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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