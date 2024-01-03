В Испании рассказали, что случилось в раздевалке «Валенсии» после гола Яремчука

Испанский журналист Уго Бальестр рассказал, что случилось в раздевалке «Валенсии» после гола игрока команды Романа Яремчука в матче 19-го тура Примеры с «Вильярреалом» (3:1).

«Яремчуку, которому тяжело давалась интеграция, вчера в раздевалке стоя аплодировали его партнёры по команде. Они были в восторге от того, что он забил свой первый гол в чемпионате», — сообщает Бальестр.

Яремчук является воспитанником киевского «Динамо», затем поиграл в Европе за «Гент», «Бенфику», «Брюгге» и этим летом был отдан в аренду в «Валенсию».

В нынешнем сезоне украинский форвард сыграл за испанскую команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.