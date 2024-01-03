«Аталанта» благодаря голу и ассисту Миранчука обыграла «Сассуоло» в Кубке Италии

Сегодня, 3 января 2024 года, в рамках 1/8 финала Кубка Италии встречались «Аталанта» и «Сассуоло». Встреча прошла на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч начался в 20:00 по московскому времени и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте Алексей Миранчук справа выполнил зрячий мягкий длинный заброс на дальнюю штангу на Марио Пашалича, который от лицевой скинул мяч на линию вратарской, и Шарль Де Кетеларе вторым касанием с разворота отправил мяч в ближний угол.

На 63-й минуте Марио Пашалич прострелил слева в штрафную площадь, где Алексей Миранчук в касание мимо защитника отбросил мяч на ход Шарлю Де Кетеларе, а тот с подступов к вратарской расстрелял голкипера.

На 71-й минуте Де Кетеларе отыграл направо в штрафную на Миранчука, который сместился к центру, убрав на движении игрока соперника, после чего ударом низом вогнал мяч в дальний угол.

На 90+5-й минуте Даниэль Болока отыграл один мяч.

Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился в этой игре забитым мячом и голевой передачей.

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.