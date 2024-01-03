«Жирона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 19-го тура Ла Лиги

В среду, 3 января, состоится встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Матч пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Жирона»: Гассанига, Коуту, Э. Гарсия, Блинд, Гутьеррес, Мартин, Торре, А. Гарсия, Валери, Савио, Довбик.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Льоренте, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Рикельме, Мората, Гризманн.

В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.

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