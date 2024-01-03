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В Испании оценили вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

В Испании оценили вероятность перехода Мбаппе в «Реал»
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Испанский журналист Хосеп Педрерол оценил вероятность перехода нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», сообщает Football Espana.

Хосеп Педрерол утверждает, что вероятность подписания Килиана Мбаппе у «сливочных» составляет 60%, по крайней мере, так считают в испанской столице.

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

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