В Испании оценили вероятность перехода Мбаппе в «Реал»

Испанский журналист Хосеп Педрерол оценил вероятность перехода нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», сообщает Football Espana.

Хосеп Педрерол утверждает, что вероятность подписания Килиана Мбаппе у «сливочных» составляет 60%, по крайней мере, так считают в испанской столице.

Напомним, начиная с 1 января текущего года Мбаппе может заключать предварительные соглашения с любым другим клубом для того, чтобы перейти в него грядущим летом в качестве свободного агента. Подобная возможность появилась у 25-летнего футболиста по причине того, что через полгода заканчивается его действующее соглашение с «ПСЖ».

Материалы по теме Мама Мбаппе обвинила Флорентино Переса в давлении на Килиана

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.