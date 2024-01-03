Мадридский «Реал» — «Мальорка»: Рюдигер вывел хозяев в конце матча

Сегодня, 3 января, проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Матч идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте Лука Модрич с угла поля навесил в центр штрафной, где без опеки остался Антонио Рюдигер, который выпрыгнул и головой отправил мяч в дальнюю девятку.

В данный момент мадридцы находятся на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков за 18 туров. «Мальорка» располагается на 14-й позиции, у команды 18 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.