Мадридский «Реал» — «Мальорка»: Рюдигер вывел хозяев в конце матча
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Сегодня, 3 января, проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Матч идёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 78-й минуте Лука Модрич с угла поля навесил в центр штрафной, где без опеки остался Антонио Рюдигер, который выпрыгнул и головой отправил мяч в дальнюю девятку.
Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 21:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Рюдигер – 78'
В данный момент мадридцы находятся на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков за 18 туров. «Мальорка» располагается на 14-й позиции, у команды 18 очков.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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