Мадридский «Реал» обыграл «Мальорку» и упрочил своё положение на первом месте

Сегодня, 3 января, проходила встреча 19-го тура испанской Примеры между мадридским «Реалом» и «Мальоркой». Матч шёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Муньисом Руисом. Стартовый свисток прозвучал в 21:15 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте Лука Модрич с угла поля навесил в центр штрафной, где без опеки остался Антонио Рюдигер, который выпрыгнул и головой отправил мяч в дальнюю девятку.

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером с 48 очками. «Мальорка» находится на 14-й строчке с 18 очками.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.