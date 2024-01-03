Тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего желает команде в 2024 году

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави рассказал, чего желает команде в 2024 году.

«В этом 2024 году я желаю [команде] успеха — а успехи приходят через завоевание титулов. На кону у нас четыре важных турнира. В Лиге чемпионов у нас всё в порядке, в Ла Лиге нам [ещё многое] нужно доказывать. Кроме того, начинаются Кубок Испании и Суперкубок. Победа — главная цель», — приводит слова Хави пресс-служба клуба.

7 января сине-гранатовые сыграют в Кубке Испании с «Барбастро», который находится в четвёртом по силе дивизионе. Уже 11 января «Барселона» встретится с «Осасуной» в рамках Суперкубка страны.

При этом «Барселона» в Лиге чемпионов прошла в 1/8 финала турнира, а в Ла Лиге располагается на третьем месте с 38 очками.

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