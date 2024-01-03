«Жирона» — «Атлетико»: хозяева открыли счёт уже на второй минуте
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В эти минуты проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
3 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Валери – 2' 1:1 Мората – 14' 2:1 Савио – 26' 3:1 Блинд – 39' 3:2 Мората – 44' 3:3 Мората – 54'
«Жирона» вышла вперёд уже на второй минуте матча. Голом отметился вингер команды Валери, отличившийся с передачи Пабло Торре — 1:0.
В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.
Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko
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