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Жирона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
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23:30 Мск
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«Жирона» — «Атлетико»: хозяева открыли счёт уже на второй минуте

«Жирона» — «Атлетико»: хозяева открыли счёт уже на второй минуте
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В эти минуты проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 19-й тур
03 января 2024, среда. 23:30 МСК
Жирона
Жирона
2-й тайм
3 : 3
Атлетико М
Мадрид
1:0 Валери – 2'     1:1 Мората – 14'     2:1 Савио – 26'     3:1 Блинд – 39'     3:2 Мората – 44'     3:3 Мората – 54'    

«Жирона» вышла вперёд уже на второй минуте матча. Голом отметился вингер команды Валери, отличившийся с передачи Пабло Торре — 1:0.

В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

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