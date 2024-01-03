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Тренер «Аталанты» Гасперини похвалил Миранчука за игру в матче Кубка Италии

Тренер «Аталанты» Гасперини похвалил Миранчука за игру в матче Кубка Италии
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил российского полузащитника команды Алексея Миранчука после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Очень положительный результат. Миранчук, Хольм, Де Кетеларе – все молодцы. Второй гол получился очень красивым благодаря участию всех трёх атакующих игроков», – приводит слова Гасперини TMW.

В этой игре россиянин сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе, а затем и сам отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук в 14 матчах провёл на поле 412 минут, забив два гола и отдав три результативные передачи. При этом его контракт с «Аталантой» заканчивается летом 2024 года, а рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн.

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Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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