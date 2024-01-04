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«Милан» интересуется защитником «Палмейраса» Вандерланом

«Милан» интересуется защитником «Палмейраса» Вандерланом
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Фланговый защитник «Палмейраса» Вандерлан в летнее трансферное окно может стать игроком «Милана». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, скауты итальянского клуба в ближайшее время будут активно следить за прогрессом 21-летнего футболиста. Боссы «россонери» могут выйти на «Палмейрас» с предложением о его покупке уже летом этого года. Отмечается, что молодого игрока обороны также претендуют турецкий «Галатасарай» и французский «Ренн».

В текущем сезоне Вандерлан провёл за «Палмейрас» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с бразильским клубом действует до конца 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее стало известно, что центральный защитник «Милана» Фикайо Томори может покинуть итальянский клуб уже в текущее трансферное окно.

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