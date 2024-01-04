«Жирона» — «Атлетико»: хозяева снова вышли вперёд

В эти минуты проходит встреча 19-го тура испанской Примеры между «Жироной» и мадридским «Атлетико». Команды играют на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Жирона» вышла вперёд уже на второй минуте матча. Голом отметился вингер команды Валери, отличившийся с передачи Пабло Торре. Однако уже спустя 12 минут форвард мадридцев Альваро Мората восстановил статус-кво. На 27-й минуте вингер хозяев Савио поразил ворота Яна Облака — 2:1.

В данный момент «матрасники» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков за 18 туров. «Жирона» располагается на второй позиции, у команды 45 очков.

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