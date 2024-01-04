Алексей Миранчук прокомментировал свои голевые действия в Кубке Италии

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свои голевые действия в 1/8 финала Кубка Италии с «Сассуоло» (3:1).

«Я мог трижды отличиться в этом матче. Но я рад, что смог забить один гол и сделать результативную передачу и внести вклад в важную победу.

Теперь нас ждёт матч в Кубке Италии против «Милана». Никто не знает, каким будет исход. Нужно просто работать и готовиться к следующей встрече», – приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

В этой игре россиянин сначала отдал голевой пас на Шарля Де Кетеларе, а затем сам отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук в 14 матчах провёл на поле 412 минут, забив два гола и отдав три результативные передачи. При этом его контракт с «Аталантой» заканчивается летом 2024 года, а рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 7,5 млн.

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