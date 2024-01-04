Тренер «Ювентуса» Аллегри рассказал о трансферных целях команды

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о трансферных целях команды.

«Что касается трансферного рынка, нам просто нужно сосредоточиться на упорной работе. Команда совершенствуется индивидуально и поэтому нам нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Аллегри пресс-служба клуба.

На данный момент после 18 сыгранных матчей итальянской Серии А «Ювентус» располагается на втором месте с 43 очков. Лидером чемпионата является «Интер», у которого 45 очков. Далее идут «Милан» (36), «Фиорентина» (33), «Болонья» (31) и «Аталанта» (29).

При этом туринская команда начнёт Кубок Италии на стадии 1/8 финала и сыграет 4 января «Салернитаной». При этом клуб из Салерно победил в двух матчах в этом турнире.