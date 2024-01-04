Ineos хочет оставить Тен Хага до конца сезона, хотя его могут уволить раньше

Компания Ineos, которая владеет «Манчестер Юнайтед», хочет оставить главного тренера команды Эрика тен Хага как минимум до конца сезона, хотя из-за плохих результатов его могут уволить раньше, сообщает ESPN.
По информации источника, генеральному директору Жан-Клоду Блану звонит большое количество агентов, чьи подопечные готовы возглавить «красных дьяволов».
Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл 90 матчей во всех турнирах, в которых его команда выиграла 54 матча, 10 раз сыграла вничью 26 встреч проиграла.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.