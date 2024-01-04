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Ineos хочет оставить Тен Хага до конца сезона, хотя его могут уволить раньше

Ineos хочет оставить Тен Хага до конца сезона, хотя его могут уволить раньше
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Компания Ineos, которая владеет «Манчестер Юнайтед», хочет оставить главного тренера команды Эрика тен Хага как минимум до конца сезона, хотя из-за плохих результатов его могут уволить раньше, сообщает ESPN.

По информации источника, генеральному директору Жан-Клоду Блану звонит большое количество агентов, чьи подопечные готовы возглавить «красных дьяволов».

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл 90 матчей во всех турнирах, в которых его команда выиграла 54 матча, 10 раз сыграла вничью 26 встреч проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 31 очко за 20 игр чемпионата.

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