Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Я ещё не принял никакого решения о своём будущем. Я не делал выбор. Никто не говорит о моей ситуации внутри клуба. Я не принимал своего решения, но у нас есть соглашение с президентом Аль-Хелаифи, так что это означает, что все стороны защищены. Сосредоточьтесь на команде, а не на моей ситуации», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в «Реале». Также интерес к футболисту проявлял «Ливерпуль».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2024 года.

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ