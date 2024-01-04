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Энрике — о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: постараемся выиграть ещё, я не бываю доволен на 100%

Энрике — о 1-м трофее во главе «ПСЖ»: постараемся выиграть ещё, я не бываю доволен на 100%
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими впечатлениями после завоевания Суперкубка Франции в матче с «Тулузой» (1:0). Этот трофей стал первым для испанского специалиста в период его работы во французском клубе.

«Выигрывать трофеи всегда сложно. К таким матчам важно готовиться немного иначе, чем к остальным, быть максимально эффективными.

Я доволен, и сейчас мы думаем о том, чтобы двигаться дальше и стараться выигрывать новые трофеи.

Я не бываю доволен на 100%, мы способны играть лучше. «Тулуза» была хороша во втором тайме», — приводит слова Энрике Fottmercato.

53-летний наставник возглавляет французский клуб с прошлого межсезонья. До этого испанец руководил «Ромой», «Сельтой», «Барселоной» и сборной Испанией.

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