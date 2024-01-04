Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интернасьонал» подтвердил переход Ренана из «Зенита»

«Интернасьонал» подтвердил переход Ренана из «Зенита»
Комментарии

«Интернасьонал» подтвердил переход защитника Роберта Ренана из «Зенита».

«Роберт Ренан — новый защитник «Интернасьонала». Капитан молодежной сборной Бразилии, 20-летний защитник приезжает в клуб на правах аренды из «Зенита», — говорится в социальной сети X (ранее Twitter) клуба.

Напомним, «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2022 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника восемь матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Материалы по теме
«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасьонал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android