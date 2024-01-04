«Интернасьонал» подтвердил переход Ренана из «Зенита»

«Интернасьонал» подтвердил переход защитника Роберта Ренана из «Зенита».

«Роберт Ренан — новый защитник «Интернасьонала». Капитан молодежной сборной Бразилии, 20-летний защитник приезжает в клуб на правах аренды из «Зенита», — говорится в социальной сети X (ранее Twitter) клуба.

Напомним, «Зенит» сообщил, что Ренан перешёл в бразильский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, Ренан выступает за «Зенит» с января 2022 года, куда перешёл из «Коринтианса» на правах свободного агента. Контрактное соглашение игрока с российским клубом действует до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне на счету бразильского защитника восемь матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.