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Моуринью: мне никто не звонил с предложением стать главным тренером сборной Бразилии

Моуринью: мне никто не звонил с предложением стать главным тренером сборной Бразилии
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о том, что он может стать следующим наставником сборной Бразилии по футболу.

«Никто не звонил ни мне, ни моему агенту с предложением стать главным тренером сборной Бразилии», — заявил Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, ранее в СМИ активно ходили слухи о том, что Карло Анчелотти летом 2024-го покинет мадридский «Реал» и возглавит сборную Бразилии по футболу. Однако в конце 2023 года итальянский специалист заключил новое соглашение с клубом из Испании, которое рассчитано до июня 2026 года.

Португальский специалист возглавляет римский клуб с 2021 года и смог стать победителем Лиги конференций сезона-2021/2022.

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