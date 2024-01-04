Диего Симеоне высказался о поражении «Атлетико» в матче с «Жироной» в Примере

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Решающий гол мадридцы пропустили на 91-й минуте.
«Я всегда смотрю на положительную сторону, мы начали не очень хорошо, они были лучше в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы пришли, была опасность, мы смогли сравнять счет и провели отличный второй тайм. Мы приложили огромные усилия, что привело к внесению изменений, потому что я видел, что игроки очень устали. Остаётся только поздравить «Жирону», с этой решимостью у них всё будет очень хорошо», — приводит слова Симеоне Marca.
На данный момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает четвёртое место, записав в свой актив 38 очков.
В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов
- 4 января 2024
-
04:55
-
04:41
-
04:35
-
04:28
-
04:13
-
03:55
-
03:43
-
02:41
-
02:21
-
02:20
-
02:13
-
02:02
-
01:53
-
01:29
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:08
-
00:01
- 3 января 2024
-
23:50
-
23:44
-
23:42
-
23:37
-
23:32
-
23:31
-
23:22
-
23:09
-
22:59
-
22:56