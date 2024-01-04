Диего Симеоне высказался о поражении «Атлетико» в матче с «Жироной» в Примере

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение команды в матче 19-го тура чемпионата Испании с «Жироной». Решающий гол мадридцы пропустили на 91-й минуте.

«Я всегда смотрю на положительную сторону, мы начали не очень хорошо, они были лучше в течение 30 минут. Когда мы атаковали, голы пришли, была опасность, мы смогли сравнять счет и провели отличный второй тайм. Мы приложили огромные усилия, что привело к внесению изменений, потому что я видел, что игроки очень устали. Остаётся только поздравить «Жирону», с этой решимостью у них всё будет очень хорошо», — приводит слова Симеоне Marca.

На данный момент «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков. «Атлетико», в свою очередь, занимает четвёртое место, записав в свой актив 38 очков.

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