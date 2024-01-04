Бывший игрок «Челси» дал совет украинскому нападающему Михаилу Мудрику

Бывший игрок «Челси» Пэт Невин дал совет украинскому нападающему клуба Михаилу Мудрику.

«Это самая странная вещь. Но вы знаете, ему просто нужно успокоиться. По возможности использовать свою невероятную скорость, Но делать это с умом. Это самое сложное, когда ты находишься под большим давлением, как он. Ожидания были высокими. Для себя такую сумму трансфера он не просил. Но именно из-за этого ожидания стали выше.

Было бы здорово, если бы он начал развивать понимание с другими людьми рядом с собой. Мудрик очень прямолинеен, берёт мяч и бежит вперёд. Это здорово, мне это нравится. Это действительно нужно делать. Но иногда надо, чтобы другие бежали помогать, чтобы использовать их как приманку. Об этом легко говорить, но трудно научиться. Действительно сложно. Я возлагаю большие надежды на Мудрика», — приводит слова Невина Aroged.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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