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«МЮ» не делал «Баварии» трансферного предложения по Шупо-Мотингу — Кристиан Фальк

«МЮ» не делал «Баварии» трансферного предложения по Шупо-Мотингу — Кристиан Фальк
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«Манчестер Юнайтед» ещё не сделал мюнхенской «Баварии» предложение по возможному переходу 34-летнего камерунского нападающего Эрика Максима Шупо-Мотинга, сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети X (ранее носила наименование Twitter).

По данным источника, мюнхенский клуб и сам игрок были бы готовы к переговорам по трансферу в «Манчестер Юнайтед». Контракт Шупо-Мотинга с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона. Сообщается, что одним из вероятных вариантов продолжения карьеры форварда сборной Камеруна является переход в один из клубов Саудовской Аравии летом 2024 года.

В текущем сезоне Шупо-Мотинг сыграл за «Баварию» 520 минут в 19 матчах во всех турнирах и забил три гола. Его стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 3 млн. Ранее появлялась информация о вероятном переходе форварда в «МЮ».

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