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Факт соглашения Мбаппе и «Реала» может быть скрыт от общественности

Факт соглашения Мбаппе и «Реала» может быть скрыт от общественности
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Подписание соглашения между 25-летним французским вингером «ПСЖ» Килианом Мбаппе и руководством мадридского «Реала» состоится в январе 2024 года или не произойдёт вообще, сообщает журналист Мигель Анхель Диас в социальной сети X (ранее известной как Twitter).

По данным источника, это соглашение не будет публичным даже в том случае, если оно состоится. Сообщается, что информация по нему будет раскрыта не раньше лета 2024 года.

Срок действия текущего контракта Мбаппе с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе. В текущем сезоне на счету нападающего 22 гола и два результативных паса в 23 матчах в составе «ПСЖ» во всех турнирах.

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