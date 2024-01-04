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«С юбилеем, легенда!» «Спартак» поздравил Олега Романцева с 70-летием

«С юбилеем, легенда!» «Спартак» поздравил Олега Романцева с 70-летием
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Московский «Спартак» в своём официальном телеграм-канале опубликовал поздравление с днём рождения своего бывшего главного тренера Олега Романцева. Сегодня, 4 января, экс-рулевому красно-белых исполнилось 70 лет.

Романцев выступал за «Спартак», будучи футболистом. Большинство матчей в своей игровой карьере будущий тренер провёл именно за красно-белых.

В качестве тренера Романцев вернулся в «Спартак» в январе 1989 года. Также в этом клубе легенда российского футбола в разное время исполнял обязанности президента и советника клуба.

При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.

Сейчас 70-летний Романцев работает в «Пари Нижний Новгород».

А что о Романцеве вспоминают другие легенды «Спартака»? Читайте в материале «Чемпионата»!
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