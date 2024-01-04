Егор Титов: однажды Романцев пригрозил мне ссылкой из «Спартака» в ЦСКА

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов ко дню юбилея бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева рассказал об одном эпизоде из времён работы под его руководством. 4 января Романцеву исполняется 70 лет.

«Мы учились в Малаховке (сейчас — Московская государственная академия физической культуры. — Прим. «Чемпионата»). Сдавать зачёты из «Спартака» выезжало 10–12 юнцов 18–19 лет. Машин ни у кого не было, добирались на электричках. Целый день на это дело уходил. В какой-то момент я решил: ничего страшного не случится, если сегодня не поеду, — закрою «хвосты» в следующий раз.

Ответственным за нас, студентов, был начальник команды Валерий Владимирович Жиляев. Ему и доложили в институте: были все, кроме Титова. На следующий день построение команды. Обычно Олег Иванович рассказывал, что будем делать на тренировке. А тут обратился лично ко мне: «Титов, почему тебя не было ни в этой электричке, ни в институте?» Я что-то невнятное в ответ промычал. На что Романцев мне сказал: «Ещё раз прогуляешь институт — отправлю в ЦСКА. Служить».

Для меня это была печальная перспектива. Поэтому следующие наши поездки — а они происходили с периодичностью раз в три-четыре недели — я уже не пропускал. Приказ нашего «генерала» я выполнил и остался в «Спартаке», — рассказал Титов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.