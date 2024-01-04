Кечинов: Романцев настолько не любил проигрывать, что даже в обычном квадрате завёлся

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ко дню юбилея бывшего главного тренера красно-белых Олега Романцева рассказал об одном эпизоде из времён работы под его руководством.

«Мы перед каждой тренировкой в «Спартаке» играли в квадрат: 5х2, 6х2. То есть пять человек держат мяч в одно касание, а двое внутри пытаются его отобрать. Олег Иванович захотел с нами поиграть. Начали катать мячик: шутки-прибаутки, все весёлые. У Романцева тоже настроение было прекрасное. Но до определённой поры — пока сам не зашёл внутрь. И мы так прилично их прихватили. Смотрю, у Олега Ивановича глаза наливаются: как так, меня возят? Пошёл в первый подкат — причём такой, как будто в Лиге чемпионов рубится. Тут же встаёт — и во второй летит! Тут уже до нас дошло, что шутки кончились. У нас приличная разница в возрасте, он давно не играл, но вот такой человек. Романцев настолько не любил проигрывать, что даже в обыкновенном квадрате завёлся. А в игре не то что с поражением — даже с ничьей редко мирился. Поэтому и выиграл столько», — рассказал Кечинов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

4 января 2024 года исполнилось 70 лет легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.