«2024-й начинается правильно». Мбаппе — о победе в Суперкубке Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу парижан в матче за Суперкубок Франции с «Тулузой» (2:0) в социальных сетях.

«2024-й начинается правильно», — написал нападающий под своей фотографией с кубком в руках в соцсетях.

Напомним, накануне, 3 января, «ПСЖ» обыграл «Тулузу» (2:0) в матче за Суперкубок Франции и завоевал первый трофей под руководством Луиса Энрике. Парижане вышли вперёд уже на третьей минуте матча — голом отметился полузащитник Ли Кан Ин. Кореец отличился с передачи Усмана Дембеле. На 44-й минуте Килиан Мбаппе забил ещё один гол «ПСЖ».

Фото: Соцсети Килиана Мбаппе

Срок действия текущего контракта Мбаппе с парижанами завершается в июне 2024 года, и в январе 2024 года он уже имеет официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе. В текущем сезоне на счету нападающего 22 гола и два результативных паса в 23 матчах в составе «ПСЖ» во всех турнирах.