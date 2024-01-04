Губернатор Воронежской области рассказал о ходе и стоимости строительства нового стадиона

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о ходе и стоимости строительства нового стадиона «Факела».

Напомним, в июле 2022 года Гусев сообщал, что стадион подготовят к 2023 году, проведут его реконструкцию и увеличат число посадочных мест до 10 тысяч. Тогда же, в 2022 году, власти Воронежской области взяли стадион Центральный в аренду сроком на пять лет. На этой арене проводит свои домашние матчи «Факел».

После 18 матчей нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства воронежская команда сыграет с «Пари НН» на выезде. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.