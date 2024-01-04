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Российская Премьер-Лига поздравила Олега Романцева с юбилеем

Российская Премьер-Лига поздравила Олега Романцева с юбилеем
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Российская Премьер-Лига в своём телеграм-канале опубликовала поздравление с днём рождения бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева. Сегодня, 4 января, экс-рулевому красно-белых исполнилось 70 лет.

«Легенде, титану и просто выдающемуся тренеру Олегу Ивановичу Романцеву ‒ 70 лет. Про Олега Ивановича можно написать пару томов футбольной энциклопедии, поэтому мы просто покажем вам цифры, среди которых, в том числе, рекордные восемь побед в чемпионате России со «Спартаком». С юбилеем, Олег Иванович», — сказано в опубликованном сообщении.

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Фото: Телеграм-канал РПЛ

Романцев выступал за «Спартак», будучи футболистом. Большинство матчей в своей игровой карьере будущий тренер провёл именно за красно-белых. В качестве тренера Романцев вернулся в «Спартак» в январе 1989 года. Также в этом клубе легенда российского футбола в разное время исполнял обязанности президента и советника клуба. При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.

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