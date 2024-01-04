Сборная России поздравила Олега Романцева с днём рождения

Сборная России в своём официальном телеграм-канале поздравила с юбилеем бывшего главного тренера «Спартака» Олега Романцева. Сегодня, 4 января, экс-рулевому красно-белых исполнилось 70 лет.

«Олегу Романцеву – 70. Легендарный тренер, имеющий наибольший процент побед среди всех специалистов, которые руководили сборной России. Поздравляем Олега Ивановича с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — сказано в опубликованном сообщении.

Романцев выступал за «Спартак», будучи футболистом. Большинство матчей в своей игровой карьере будущий тренер провёл именно за красно-белых. В качестве тренера Романцев вернулся в «Спартак» в январе 1989 года. Также в этом клубе легенда российского футбола в разное время исполнял обязанности президента и советника клуба. При Романцеве в качестве тренера «Спартак» восемь раз стал чемпионом России, трижды одерживал победу в Кубке страны.