Единственным тренером, которым «Милан» может заменить Пиоли, является Конте — Sportitalia

Бывший наставник «Челси», «Тоттенхэма» и «Ювентуса» Антонио Конте является единственным вариантом на замену нынешнему главному тренеру «Милана» Стефану Пиоли. Об этом сообщает Sportitalia.

По информации источника, другие варианты руководство «Милана» не устраивают. Отмечается, что рулевой «Брайтона» Де Дзерби, похоже, не готов уезжать из Англии, а делать ставку на Тьяго Мотту, который возглавляет «Болонью», в «Милане» не хотят, считая это чрезмерным риском. По состоянию на сегодняшний день «россонери» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Последним клубом в тренерской карьере Антонио Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в 2023 году. Ранее итальянский специалист работал с такими командами, как «Интер», «Челси», «Ювентус», «Сиена», «Аталанта» и «Бари». Кроме того, Конте возглавлял сборную Италии в период с 2014 по 2016 год.