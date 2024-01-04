«Я не чувствовал себя ущемлённым». Черышев — об отношении к россиянам в Венеции

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев ответил на вопрос о притеснениях в Италии из-за паспорта России.

«Все относятся ко мне доброжелательно. Конечно, некоторые спрашивают, что у нас происходит. Но я не чувствовал себя ни в чём ущемлённым, благодарен всем за такое отношение. Венеция — это уникальный город. Советую сюда приехать тем, кто ещё не был. Тут нет ни машин, ни велосипедов, ни мотоциклов — только корабли и лодки», — приводит слова Черышева «РИА Новости Спорт».

33-летний Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. Ранее в своей карьере российский полузащитник играл за такие команды, как мадридский «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия». В нынешнем сезоне Денис провёл восемь матчей в рамках Серии B, не записав на свой счёт результативных действий. «Венеция» после 19 туров второго по силе итальянского первенства располагается на втором месте в турнирной таблице.