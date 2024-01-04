Романцев: не знаю, почему 70-летие называют праздником

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, что не считает 70-летие достаточным для празднования событием.

«70 лет — это небольшой праздник. Очень скромно отмечаю дни рождения, я даже не помню, чтобы что-то так праздновал. Не знаю, почему называют 70-летие праздником. Юбилей какой-то. Праздновать — это, наверное, 18-летие, единственный праздник, остальное — всё такое», — приводит слова Романцева ТАСС.

4 января 2024 года легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 70 лет. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.