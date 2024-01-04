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Мэрия Парижа готова возобновить диалог с «ПСЖ» о продаже «Парк де Пренс»

Мэрия Парижа готова возобновить диалог с «ПСЖ» о продаже «Парк де Пренс»
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Эммануэль Грегуар, первый заместитель мэра Парижа, обратился к руководству «Пари Сен-Жермен» с просьбой о возобновлении переговоров о продаже арены «Парк де Пренс». Об этом сообщает издание RMC Sport.

По сведениям источника, в мэрии столицы Франции уверены, что соглашение с руководством парижского клуба может быть достигнуто. Напомним, в ноябре 2022 года «ПСЖ» пытался приобрести «Парк де Пренс», где парижане проводят свои домашние матчи, и предлагал городским властям € 40 млн. Тогда сторонам не удалось прийти к соглашению.

Накануне, 3 января, команда Луиса Энрике выиграла Суперкубок Франции, переиграв в финале «Тулузу» со счётом 2:0 на своей домашней арене. В чемпионате парижане идут на первом месте, набрав 40 очков после 17 туров сезона-2023/2024.

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