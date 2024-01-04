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«Не думал об этом». Романцев — о возможном возобновлении тренерской карьеры

«Не думал об этом». Романцев — о возможном возобновлении тренерской карьеры
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Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил на вопрос о возможном возобновлении тренерской карьеры.

«Не думал об этом. Нет, не смогу, всё-таки я, видимо, работая в таком режиме, выжал себя надолго, если не до конца. Чтобы работать, нужно быть готовым 24 на 7 думать, двигаться, что-то делать, работать. У меня таких сил нет, я к футболу очень честно отношусь. Поэтому такой мысли нет», — приводит слова Романцева ТАСС.

4 января 2024 года легендарному экс главному тренеру и экс-президенту московского «Спартака» Олегу Романцеву исполнилось 70 лет. На счету специалиста девять национальных чемпионств с красно-белыми в качестве тренера и одно в роли президента клуба, один выигранный Кубок СССР и три победы в Кубке России.

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