Тренер «Эвертона» Дайч: я не вижу смысла в зимнем перерыве в Англии

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч считает, что английской Премьер-лиге нет смысла уходить на короткий зимний перерыв. По словам наставника «ирисок», вместо этого лучше перенести несколько игр с декабря на январь.

«Я не вижу в этом смысла. У нас очень много игр в декабре. Было бы лучше перенести один или два матча на январь, чтобы распределить нагрузку. Это лучший сценарий. Когда игр много, топ-клубы побеждают чаще. У них лучше укомплектован состав. Но, когда у тебя не так много игроков, ты обречён на неудачу, когда кто-то получает травму», — приводит слова Дайча издание Liverpool Echo.

«Эвертон» после 20 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона набрал 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице.