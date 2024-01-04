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Юрий Сёмин поздравил Олега Романцева с 70-летним юбилеем

Юрий Сёмин поздравил Олега Романцева с 70-летним юбилеем
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поздравил экс-наставника московского «Спартака» Олега Романцева с днём рождения.

«Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины — «Спартака». Если сейчас мы говорим о Гвардиоле, который много разыгрывает мяч, играет в короткие передачи, начинает развитие атаки от штрафной, то Романцев это делал в 90-х годах. Отсюда у «Спартака» пошёл стиль коротких передач, преимущество во флангах с забеганиями.

Мы прекрасно помним, что впервые в российском футболе два центральных защитника, которыми были Онопко и Никифиров, очень техничные и хорошо выходили из оборонительных действий, — всё это делал Романцев ещё в 90-х годах. Самое основное — успехи, которые у него были, сложно превзойти. Замечательный человек и выдающийся тренер. Крепкого ему здоровья», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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